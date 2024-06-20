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Спорт ,  
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Глушаков станет играющим тренером в «Химках»

Денис Глушаков станет играющим тренером в «Химках»
Инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов сообщил, что в «Химках» экс-полузащитника сборной России хотят видеть в любой роли
Денис Глушаков
Денис Глушаков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков станет играющим тренером в «Химках», сообщил «Матч ТВ» бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковный клуб.

«Глушаков хочет войти в систему клуба. Какое‑то время он будет играющим тренером. Мы его хотим видеть в любой роли, он хороший футболист и человек», — сказал Садыгов.

Ранее 20 июня «Химки» покинул главный тренер Андрей Талалаев, вернувший команду в Российскую премьер-лигу.

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Глушакову 37 лет, его последним клубом был армянский «Урарту», который он покинул в конце мая после истечения срока контракта.

В «Химках» полузащитник играл в 2020–2022 годах. Ранее также выступал за «Локомотив», «Ахмат», «Пари НН» и костромской «Спартак». В московском «Спартаке», капитаном которого он был, футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

В сборной России Глушаков провел 57 матчей и забил пять голов, играл на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Химки Денис Глушаков

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Открыть счет

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