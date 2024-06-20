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Спорт ,  
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«Химки» уволили вернувшего клуб в РПЛ главного тренера

«Химки» уволили вернувшего клуб в РПЛ главного тренера Андрея Талалаева
Андрей Талалаева фразой «все к тому шло» объявил об уходе из подмосковной команды
«Химки» уволили вернувшего клуб в РПЛ главного тренера

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера вышедшего в Российскую премьер-лигу (РПЛ) подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом он сообщил «РИА Новости».

Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2023 года. С ним команда вылетела из РПЛ, но уже спустя сезон вернулась туда в качестве победителя Первой лиги.

«К этому шло», — заявил тренер, отвечая на вопрос об отставке.

Талалаев во второй раз покидает «Химки». Ранее он возглавлял клуб в 2019–2020 годах. Также он работал главным тренером в самарских «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге», грозненском «Ахмате», московском «Торпедо» и молодежной сборной России.

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Теги
Руслан Алиев
ФК Химки Российская премьер-лига (РПЛ)

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