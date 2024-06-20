«Локомотив» анонсировал переход лучшего ассистента РПЛ в «Зенит»

Полузащитник Максим Глушенков в минувшем сезоне РПЛ отличился 16 результативными передачами, повторив рекорд Халка восьмилетней давности

Максим Глушенков (Фото: Михаил Синицын/ТАСС)

Московский «Локомотив» согласовал с петербургским «Зенитом» условия трансфера полузащитника Максима Глушенкова. Сделка находится на финальной стадии, сообщил «РИА Новости» председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

По его словам, у него пока нет информации, подписан ли уже контракт с футболистом, однако все нюансы по договору между командами уже согласованы.

Сумму сделки о переходе Глушенкова в «Зенит» пока тоже не называют. Полузащитник входит в пятерку самых дорогих российских футболистов по версии портала Transfermarkt, который оценивает стоимость игрока в €11 млн.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 24-летний Максим Глушенков подпишет с «Зенитом» контракт сроком на четыре года с зарплатой 240 млн руб. за сезон, а еще по 50 млн может получать в виде бонусов за чемпионства. Таким образом, футболист может заработать в Санкт-Петербурге свыше 1 млрд руб. Однако позже представитель «сине-бело-голубых» Александр Медведев назвал эту информацию «пустой брехней».

Максим Глушенков перешел в «Локомотив» в 2022 году из самарских «Крыльев Советов». В прошедшем сезоне полузащитник провел за московский клуб 38 матчей в разных турнирах, отличившись восемью голами и 21 результативной передачей. В РПЛ он повторил рекорд бывшего футболиста «Зенита» Халка, который 16 раз ассистировал партнерам в сезоне 2015/16.