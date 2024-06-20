 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

«Локомотив» анонсировал переход лучшего ассистента РПЛ в «Зенит»

«Локомотив» анонсировал переход лучшего ассистента РПЛ Глушенкова в «Зенит»
Полузащитник Максим Глушенков в минувшем сезоне РПЛ отличился 16 результативными передачами, повторив рекорд Халка восьмилетней давности
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Михаил Синицын/ТАСС)

Московский «Локомотив» согласовал с петербургским «Зенитом» условия трансфера полузащитника Максима Глушенкова. Сделка находится на финальной стадии, сообщил «РИА Новости» председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

По его словам, у него пока нет информации, подписан ли уже контракт с футболистом, однако все нюансы по договору между командами уже согласованы.

Сумму сделки о переходе Глушенкова в «Зенит» пока тоже не называют. Полузащитник входит в пятерку самых дорогих российских футболистов по версии портала Transfermarkt, который оценивает стоимость игрока в €11 млн.

Transfermarkt назвал самых дорогих российских игроков
Спорт
Константин Тюкавин

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 24-летний Максим Глушенков подпишет с «Зенитом» контракт сроком на четыре года с зарплатой 240 млн руб. за сезон, а еще по 50 млн может получать в виде бонусов за чемпионства. Таким образом, футболист может заработать в Санкт-Петербурге свыше 1 млрд руб. Однако позже представитель «сине-бело-голубых» Александр Медведев назвал эту информацию «пустой брехней».

Максим Глушенков перешел в «Локомотив» в 2022 году из самарских «Крыльев Советов». В прошедшем сезоне полузащитник провел за московский клуб 38 матчей в разных турнирах, отличившись восемью голами и 21 результативной передачей. В РПЛ он повторил рекорд бывшего футболиста «Зенита» Халка, который 16 раз ассистировал партнерам в сезоне 2015/16.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Максим Глушенков Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Зенит

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В «Спартаке» ответили на вопрос о покупке Глушенкова, Горшкова и Месси
Спорт
В «Зените» отреагировали на информацию об ₽1 млрд для Глушенкова
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 19 июн, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 19 июн, 17:39
Сербия пригрозила бойкотировать матчи. Что происходит на Евро Спорт, 14:53
В Москве из-за урагана погиб человек Общество, 14:51
Трех фанатов сборной Англии арестовали перед матчем с Данией на Евро Спорт, 14:51
Индекс Мосбиржи впервые за полгода опустился ниже 3000 пунктов Инвестиции, 14:50
«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Хуамин» Отрасли, 14:48
Как нацпроект помогает малому бизнесу осваивать зарубежные рынки Национальные проекты, 14:46
Новым ректором РГГУ станет бывший замглавы Минюста Общество, 14:46
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Криптопроект LayerZero с оценкой $3 млрд запустил и вывел на биржи токен Крипто, 14:43
«Локомотив» анонсировал переход лучшего ассистента РПЛ в «Зенит» Спорт, 14:43
Ветер разбил стекло в трамвае в Москве, двое пострадали Общество, 14:43
AFP сообщило о гибели 1000 паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию Общество, 14:43
Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Общество, 14:39 
У экс-владельца «Югры» изъяли бизнес-центр «Агат» Бизнес, 14:01
Свыше 60% москвичей и жителей области ждут повышения цен на недвижимость Недвижимость, 14:00