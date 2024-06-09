Transfermarkt назвал самых дорогих российских игроков

В тройку самых дорогих российских игроков вошли Александр Головин, Матвей Сафонов и Арсен Захарян

Константин Тюкавин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Transfermarkt обновил стоимость самых дорогих российских футболистов, рейтинг по-прежнему возглавляет полузащитник «Монако» Александр Головин.

Трансферная стоимость в июне увеличилась у пяти игроков из топ-10: у Матвея Сафонова («Краснодар»), который может перейти в ПСЖ, полузащитника Арсена Захаряна («Реал Сосьедад»), второго бомбардира РПЛ Константина Тюкавина («Динамо»), лучшего ассистента сезона в РПЛ Максима Глушенкова («Локомотив») и чемпиона Лиги Европы с «Аталантой» Алексея Миранчука.

Самые дорогие российские футболисты по версии Transfermarkt:

1. Александр Головин («Монако») — €30 млн;

2. Матвей Сафонов («Краснодар») — €20 млн;

3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — €18 млн;

4. Константин Тюкавин («Динамо») — €16 млн;

5. Максим Глушенков («Локомотив») — €11 млн;

6. Федор Чалов (ЦСКА) — €11 млн;

7. Алексей Миранчук («Аталанта») — €10 млн;

8. Иван Обляков (ЦСКА) — €9 млн;

9-13. Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев («Гавр») — по €8 млн.

Самыми дорогими игроками в мире портал считает Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Эрлинга Холанда (все по €180 млн).