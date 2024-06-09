Transfermarkt назвал самых дорогих российских игроков
Transfermarkt обновил стоимость самых дорогих российских футболистов, рейтинг по-прежнему возглавляет полузащитник «Монако» Александр Головин.
Трансферная стоимость в июне увеличилась у пяти игроков из топ-10: у Матвея Сафонова («Краснодар»), который может перейти в ПСЖ, полузащитника Арсена Захаряна («Реал Сосьедад»), второго бомбардира РПЛ Константина Тюкавина («Динамо»), лучшего ассистента сезона в РПЛ Максима Глушенкова («Локомотив») и чемпиона Лиги Европы с «Аталантой» Алексея Миранчука.
Самые дорогие российские футболисты по версии Transfermarkt:
1. Александр Головин («Монако») — €30 млн;
2. Матвей Сафонов («Краснодар») — €20 млн;
3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — €18 млн;
4. Константин Тюкавин («Динамо») — €16 млн;
5. Максим Глушенков («Локомотив») — €11 млн;
6. Федор Чалов (ЦСКА) — €11 млн;
7. Алексей Миранчук («Аталанта») — €10 млн;
8. Иван Обляков (ЦСКА) — €9 млн;
9-13. Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев («Гавр») — по €8 млн.
Самыми дорогими игроками в мире портал считает Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Эрлинга Холанда (все по €180 млн).
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