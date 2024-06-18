Глава «Зенита» назвал «пустой брехней» сообщения об ₽1 млрд для Глушенкова

В «Зените» отреагировали на информацию об ₽1 млрд для Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что «инсайдеры есть только в налоговой инспекции, а остальные — пустобрехи»

Максим Глушенков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «Чемпионату» информацию, что полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков может заработать в петербургском клубе 1 млрд руб.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 24-летний Глушенков подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт с зарплатой 240 млн руб. за сезон, а еще по 50 млн может получать в виде бонусов за чемпионства.

«Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные — пустобрехи», — сказал Медведев.

Глушенков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.

В РПЛ он повторил рекорд бывшего футболиста «Зенита» Халка, который 16 раз ассистировал партнерам в сезоне 2015/16.