В «Зените» отреагировали на информацию об ₽1 млрд для Глушенкова
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «Чемпионату» информацию, что полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков может заработать в петербургском клубе 1 млрд руб.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 24-летний Глушенков подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт с зарплатой 240 млн руб. за сезон, а еще по 50 млн может получать в виде бонусов за чемпионства.
«Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные — пустобрехи», — сказал Медведев.
Глушенков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.
В РПЛ он повторил рекорд бывшего футболиста «Зенита» Халка, который 16 раз ассистировал партнерам в сезоне 2015/16.
Упал — поднялся.
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