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Спорт ,  
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В «Зените» отреагировали на информацию об ₽1 млрд для Глушенкова

Глава «Зенита» назвал «пустой брехней» сообщения об ₽1 млрд для Глушенкова
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что «инсайдеры есть только в налоговой инспекции, а остальные — пустобрехи»
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «Чемпионату» информацию, что полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков может заработать в петербургском клубе 1 млрд руб.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 24-летний Глушенков подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт с зарплатой 240 млн руб. за сезон, а еще по 50 млн может получать в виде бонусов за чемпионства.

«Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные — пустобрехи», — сказал Медведев.

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Глушенков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.

В РПЛ он повторил рекорд бывшего футболиста «Зенита» Халка, который 16 раз ассистировал партнерам в сезоне 2015/16.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Локомотив Москва Александр Медведев Максим Глушенков

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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