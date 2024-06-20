Отстраненная от матчей сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 35-го на 33-е место в обновленном рейтинге ФИФА, который опубликован на сайте организации.
На счету сборной России 1506,58 балла.
В последнем матче 7 июня команда Валерия Карпина разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче, который прошел Минске, со счетом 4:0.
Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи.
Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Аргентины, действующий чемпион мира (1860,14 балла). На второй строчке французы (1837,47), на третьей — бельгийцы (1797,98).
В топ-5 произошло одно изменение — бразильцы (1791,85) поднялись на четвертое место, англичане (1787,88) опустились на пятое.
Упал — поднялся.
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