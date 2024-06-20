Отстраненная от матчей сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Отстраненная от матчей сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В последнем матче в начале июня российская команда разгромила Белоруссию со счетом 4:0. Команда Валерия Карпина поднялась на две строчки в рейтинге — на 33-е место

Игроки сборной России (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Сборная России поднялась с 35-го на 33-е место в обновленном рейтинге ФИФА, который опубликован на сайте организации.

На счету сборной России 1506,58 балла.

В последнем матче 7 июня команда Валерия Карпина разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче, который прошел Минске, со счетом 4:0.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Аргентины, действующий чемпион мира (1860,14 балла). На второй строчке французы (1837,47), на третьей — бельгийцы (1797,98).

В топ-5 произошло одно изменение — бразильцы (1791,85) поднялись на четвертое место, англичане (1787,88) опустились на пятое.