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Спорт ,  
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Отстраненная от матчей сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Отстраненная от матчей сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА
В последнем матче в начале июня российская команда разгромила Белоруссию со счетом 4:0. Команда Валерия Карпина поднялась на две строчки в рейтинге — на 33-е место
Игроки сборной России
Игроки сборной России (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Сборная России поднялась с 35-го на 33-е место в обновленном рейтинге ФИФА, который опубликован на сайте организации.

На счету сборной России 1506,58 балла.

В последнем матче 7 июня команда Валерия Карпина разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче, который прошел Минске, со счетом 4:0.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи.

Карпин допустил, что матч с Белоруссией станет его последним в сборной
Спорт
Валерий Карпин

Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Аргентины, действующий чемпион мира (1860,14 балла). На второй строчке французы (1837,47), на третьей — бельгийцы (1797,98).

В топ-5 произошло одно изменение — бразильцы (1791,85) поднялись на четвертое место, англичане (1787,88) опустились на пятое.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу ФИФА

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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