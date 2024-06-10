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Спорт ,  
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Карпин допустил, что матч с Белоруссией станет его последним в сборной

Карпин не получил предложения о продлении контракта и допустил уход из сборной
По словам Карпина, прошедший 7 июня матч с Белоруссией может быть для него последним на посту главного тренера сборной. Его контракт истекает в августе
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не получил предложения о продлении контракта, который истекает в августе. Об этом он сообщил «Чемпионату».

«Нет, не было [предложения]», — рассказал тренер, отметив, что общался с президентом РФС Александром Дюковым по вопросу продления контракта. Контракт Карпина, который возглавляет сборную России с 2021 года, истекает в августе.

Карпин допустил, что прошедший 7 июня матч с Белоруссией стал для него последним на посту главного тренера сборной. «И теоретически, и практически он может быть последним», — отметил Карпин, который также возглавляет «Ростов».

Он рассказал, от чего зависит вопрос продления контракта. «Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет», — подчеркнул тренер.

Ранее Карпин сообщил, что ему хотелось бы прописать в новом контракте некоторые «мелкие вещи».

В РФС ранее неоднократно заявляли о желании продлить сотрудничество с тренером. По словам Дюкова, присутствие Карпина на посту главного тренера невозможно лишь при совместительстве в зарубежном клубе.

Сборная России отстранена от международных турниров, поэтому с марта 2022 года команда проводит только товарищеские матчи.

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Авторы
Теги
Руслан Алиев
Валерий Карпин Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков сборная России по футболу

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