Бегуну из США разрешили выступать после сдачи положительного допинг-теста

В Антидопинговом агентстве США пришли к выводу, что запрещенное вещество могло попасть в организм спортсмена вместе с мясом

Американский бегун Эррион Найтон (Фото: Global Look Press)

Призер чемпионатов мира по легкой атлетике Эррион Найтон был оправдан после сдачи положительного допинг-теста и получил право снова выступать на официальных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

Эррион Найтон сдал положительную допинг-пробу на метаболит тренболона (анаболический агент из «черного списка») 26 марта 2024 года, а 12 апреля легкоатлет получил временный запрет на участие в официальных соревнованиях.

Во время слушаний по делу Найтона 14 и 16 июня суд принял во внимание тот факт, что запрещенный препарат мог случайно попасть в организм спортсмена вместе с мясом, употребленным в пищу. Тренболон — широко распространенный препарат, легально используемый в США в качестве стимулятора роста домашнего скота. Поскольку Найтон прошел допинг-тест во внесоревновательный период, USADA не стало дисквалифицировать легкоатлета и немедленно сняло с него временные ограничения на выступления.

Эррион Найтон — американский спортсмен, специализирующийся на беге на короткие дистанции. К своим 20 годам он выиграл серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира по легкой атлетике в беге на 200 м. В 2022 году журнал Time включил его в список 100 главных восходящих звезд.

Ранее стало известно, что Китай отправит на Олимпийские игры в Париже 11 пловцов, которые ранее были замешаны в крупном допинговом скандале. В начале 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на запрещенный препарат триметазидин.

Однако расследование, проведенное антидопинговым агентством КНР, показало, что спортсмены в незначительном количестве могли получить препарат вместе с продуктами в отеле, где они останавливались, — следы триметазидина обнаружили на кухне. В итоге Всемирное антидопинговое агентство WADA приняло аргументы китайской стороны о том, что препарат попал в организмы случайно, так как не могло доказать обратное.