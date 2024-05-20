Головина признали лучшим игроком сезона в «Монако»

Александр Головин стал лучшим игроком сезона в «Монако»

Головин забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в этом сезоне и помог «Монако» стать вторым в чемпионате и пробиться в Лигу чемпионов

Александр Головин (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Российский полузащитник Александр Головин был признан лучшим игроком сезона в «Монако» по версии болельщиков, сообщила пресс-служба клуба.

Россиянин в 27 матчах забил шесть мячей и сделал шесть передач. Его также признавали лучшим игроком команды в первой половине чемпионата.

Концовку сезона Головин пропустил из-за травмы голеностопа, полученной в конце апреля на тренировке.

«Монако» занял второе место в чемпионате, уступив только ПСЖ, и пробился в Лигу чемпионов.

В мае Международный центр спортивных исследований (CIES) поставил Головина на девятое место в рейтинге футболистов, чья игра оказала наибольшее влияние на чемпионат Франции в этом сезоне (лидер — Килиан Мбаппе из ПСЖ).

Головину 27 лет, он играет за «Монако» с 2018 года.