Головин вошел в топ-10 самых влиятельных футболистов чемпионата Франции
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг футболистов, чья игра оказала наибольшее влияние на национальные чемпионаты в текущем сезоне.
Лидером мирового рейтинга (среди 54 чемпионатов) стал полузащитник Родри из «Манчестер Сити», второе место у Гранита Джаки («Байер»), третье — у Мартина Эдегора («Арсенал»).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял девятое место в списке самых влиятельных игроков чемпионата Франции (лидер — Килиан Мбаппе из ПСЖ).
Головин забил шесть голов и сделал шесть передач в 25 матчах Лиги 1. В конце апреля россиянин травмировал лодыжку.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) тройку лидеров составили футболисты «Зенита» Клаудиньо, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос.
При составлении рейтинга CIES учитывал сыгранное время, результативность футболиста, а также его игра в обороне, передачи, владение мячом, создание голевых моментов, реализация моментов и верховые единоборства.
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