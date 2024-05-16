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Головин вошел в топ-10 самых влиятельных футболистов чемпионата Франции

CIES: Головин вошел в топ-10 самых влиятельных футболистов чемпионата Франции
Полузащитник «Монако» занял девятое место в списке самых значимых игроков чемпионата Франции. В РПЛ такой рейтинг возглавил зенитовец Клаудиньо, а во всем мире — Родри из «Манчестер Сити»
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг футболистов, чья игра оказала наибольшее влияние на национальные чемпионаты в текущем сезоне.

Лидером мирового рейтинга (среди 54 чемпионатов) стал полузащитник Родри из «Манчестер Сити», второе место у Гранита Джаки («Байер»), третье — у Мартина Эдегора («Арсенал»).

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял девятое место в списке самых влиятельных игроков чемпионата Франции (лидер — Килиан Мбаппе из ПСЖ).

Головин забил шесть голов и сделал шесть передач в 25 матчах Лиги 1. В конце апреля россиянин травмировал лодыжку.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) тройку лидеров составили футболисты «Зенита» Клаудиньо, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос.

При составлении рейтинга CIES учитывал сыгранное время, результативность футболиста, а также его игра в обороне, передачи, владение мячом, создание голевых моментов, реализация моментов и верховые единоборства.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Александр Головин ФК Монако Российская премьер-лига (РПЛ) Манчестер Сити

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