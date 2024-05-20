 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Во Франции призвали к санкциям к клубу Головина за саботаж ЛГБТ-акции

Минспорт призвал к санкциям против «Монако» Головина из-за саботажа ЛГБТ-акции
Малиец Камара заклеил на форме логотип акции против гомофобии белым скотчем и не стал фотографироваться с соответствующим баннером, при этом в самом матче забил гол и сделал передачу. Два министра призвали строго его наказать
Мохамед Камара
Мохамед Камара (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала неприемлемым поведение малийского полузащитника «Монако» Мохамеда Камара, который проигнорировал акцию в поддержку ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в последнем туре чемпионата Франции. Об этом сообщает AFP.

Камара не участвовал в предматчевой фотосессии команды с баннером против гомофобии, а логотип акции на игровой футболке заклеил белым скотчем.

«Такое поведение надо встречать самыми жесткими санкциями как для игрока, так и для его клуба, который позволил ему это сделать», — заявила Удеа-Кастера. По ее словам, она считает действия игрока неприемлемыми и пожаловалась на него Футбольной лиге (LFP).

Аврора Берже, министр по вопросам равенства, также призвала строго наказать малийца, пишет AP.

Головин вошел в топ-10 самых влиятельных футболистов чемпионата Франции
Спорт
Александр Головин

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер заявил, что это был «личный выбор» игрока и с ним еще поговорят в клубе.

Акция проводилась всеми командами в последнем туре. Еще одним игроком, который отказался в ней участвовать, был египетский нападающий «Нанта» Мостафа Мохамед.

«Монако» в последнем туре разгромил «Нант» со счетом 4:0. Камара забил третий гол команды с пенальти и сделал результативную передачу.

«Монако» занял второе место в чемпионате по итогам сезона, уступив девять очков ПСЖ.

За «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Монако ЛГБТ

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
«Дочку» «Первого канала» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений
Технологии и медиа
Члена Молодежного парламента при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ
Политика
«Движение ЛГБТ» включили в перечень террористических организаций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33) Инвестиции, 16:34
В Балтиморе приступили к эвакуации обрушившего мост контейнеровоза. Видео Общество, 18:04
Вернувшийся после травмы Карацев вылетел на старте турнира в Женеве Спорт, 18:02
Россияне потеряли интерес к досрочному погашению ипотеки. Что это значит Недвижимость, 17:58
Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны Политика, 17:49
В селе под Шебекино дрон-камикадзе повредил объект связи Политика, 17:49
Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана Политика, 17:46
Володин назвал дату парламентских слушаний по налогам Экономика, 17:40
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:34
Запретившего игрокам нецензурно ругаться тренера удалили за мат у бровки Спорт, 17:23
Кабмин поддержал признание супругами погибших на спецоперации сожителей Политика, 17:21
Глава Пентагона пообещал «устойчивый поток» военной помощи Украине Политика, 17:18
Москвича с желто-голубыми волосами оштрафовали за дискредитацию Общество, 17:09
Над Белгородской областью сбили ракеты «Ольха» и дроны Политика, 17:06