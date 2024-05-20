Во Франции призвали к санкциям к клубу Головина за саботаж ЛГБТ-акции
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала неприемлемым поведение малийского полузащитника «Монако» Мохамеда Камара, который проигнорировал акцию в поддержку ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в последнем туре чемпионата Франции. Об этом сообщает AFP.
Камара не участвовал в предматчевой фотосессии команды с баннером против гомофобии, а логотип акции на игровой футболке заклеил белым скотчем.
«Такое поведение надо встречать самыми жесткими санкциями как для игрока, так и для его клуба, который позволил ему это сделать», — заявила Удеа-Кастера. По ее словам, она считает действия игрока неприемлемыми и пожаловалась на него Футбольной лиге (LFP).
Аврора Берже, министр по вопросам равенства, также призвала строго наказать малийца, пишет AP.
Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер заявил, что это был «личный выбор» игрока и с ним еще поговорят в клубе.
Акция проводилась всеми командами в последнем туре. Еще одним игроком, который отказался в ней участвовать, был египетский нападающий «Нанта» Мостафа Мохамед.
«Монако» в последнем туре разгромил «Нант» со счетом 4:0. Камара забил третий гол команды с пенальти и сделал результативную передачу.
«Монако» занял второе место в чемпионате по итогам сезона, уступив девять очков ПСЖ.
За «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.
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