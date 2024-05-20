Месси вызвали в сборную на товарищеские матчи перед Кубком Америки
Лидер «Интер Майами» 36-летний Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины на товарищеские встречи с командами Эквадора и Гватемалы, которые пройдут в США. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.
Действующие чемпионы мира 9 июня сыграют в Чикаго с Эквадором, а 14 июня — в Вашингтоне с Гватемалой.
Месси результативно начал новый сезон в Майами, забив 12 голов и сделав 11 передач в 13 матчах в MLS и Кубке чемпионов CONCACAF.
В марте Месси пропустил товарищеские матчи сборной с Сальвадором и Коста-Рикой.
Сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Аргентинцы попали в одну группу с Чили, Канадой и Перу.
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