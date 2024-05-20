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Месси вызвали в сборную на товарищеские матчи перед Кубком Америки

Месси вызвали в сборную на товарищеские матчи с Эквадором и Гватемалой
Капитан сборной Аргентины результативно начал сезон, забив 12 голов в 13 матчах. Сборная Аргентины встретится с Эквадором в Чикаго и Гватемалой в Вашингтоне, а 20 июня начнет выступление в Кубке Америки
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Nathan Ray Seebeck / USA Today Sports / Reuters)

Лидер «Интер Майами» 36-летний Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины на товарищеские встречи с командами Эквадора и Гватемалы, которые пройдут в США. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

Действующие чемпионы мира 9 июня сыграют в Чикаго с Эквадором, а 14 июня — в Вашингтоне с Гватемалой.

Месси результативно начал новый сезон в Майами, забив 12 голов и сделав 11 передач в 13 матчах в MLS и Кубке чемпионов CONCACAF.

Салфетку с первым контрактом Месси продали на аукционе за $965 тыс.
Спорт
Фото:Brendan McDermid / File Photo / Reuters

В марте Месси пропустил товарищеские матчи сборной с Сальвадором и Коста-Рикой.

Сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Аргентинцы попали в одну группу с Чили, Канадой и Перу.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Лионель Месси сборная Аргентины по футболу

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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На будущее

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Читать
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