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Спорт ,  
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Салфетку с первым контрактом Месси продали на аукционе за $965 тыс.

Салфетку с текстом первого контракта Месси продали на аукционе за $965 тыс.
Аргентинский футболист подписал свой первый контракт с «Барселоной» на этой салфетке в возрасте 13 лет — 14 декабря 2000 года
Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters
Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

Салфетка, на которой Лионель Месси подписал первый контракт с «Барселоной», была продана на аукционе за $965 тыс. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на британский аукционный дом Bonhams.

Принципиальное соглашение о подписании контракта с аргентинским футболистом, которому тогда было 13 лет, написали на салфетке почти 25 лет назад в Барселоне. Вскоре после этого последовал более формальный и подробный контракт Месси с клубом.

Аукцион проводился от имени аргентинского агента Орасио Гаджиоли, который участвовал в сделке. Покупатель не называется.

Этот контракт, написанный на салфетке, был призван заверить отца аргентинца, Хорхе Месси, в том, что сделка состоится. Тот до этого пригрозил забрать сына обратно в Аргентину, поскольку переговоры с «Барселоной» зашли в тупик. На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаджиоли, еще одного агента, Хосепа Марии Мингеллы, и тогдашнего спортивного директора «Барселоны» Карлеса Рексача.

Месси в итоге играл за основную команду «Барселоны» с 2003 по 2021 год, стал с ней десятикратным чемпионом Испании, восемь раз выиграл Суперкубок Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сейчас 36-летний аргентинец, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», выступает за «Интер Майами» в MLS.

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Футбол Лионель Месси аукционы

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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