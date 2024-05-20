Два российских дзюдоиста вылетели на старте ЧМ за запрещенные приемы
Российские дзюдоисты Яго Абуладзе и Мурад Чопанов досрочно завершили выступление на чемпионате мира в Абу-Даби из-за использования запрещенных приемов, сообщает «Матч ТВ».
Оба спортсмена выступали в категории до 66 кг.
Чемпион мира 2021 года Абуладзе в первом поединке с итальянцем Маттео Пирасом был дисквалифицирован за «дайвинг» (кувырок через голову при выполнении технического действия со стойки или нырок головой в татами).
Позднее из-за аналогичного нарушения свою вторую схватку на турнире, с грузином Важе Маргвелашвили, проиграл чемпион Европы среди юниоров 2019 года Мурад Чопанов.
Российские дзюдоисты допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.
Чемпионат мира завершится 24 мая.
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