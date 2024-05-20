Российские дзюдоисты Чопанов и Абуладзе вылетели с ЧМ за запрещенные приемы

Два российских дзюдоиста вылетели на старте ЧМ за запрещенные приемы

Яго Абуладзе проиграл в первой схватке, Мурад Чопанов — во второй. Обоих наказали за нырок головой в татами

Яго Абуладзе (Фото: Zsolt Szigetvary / EPA / ТАСС)

Российские дзюдоисты Яго Абуладзе и Мурад Чопанов досрочно завершили выступление на чемпионате мира в Абу-Даби из-за использования запрещенных приемов, сообщает «Матч ТВ».

Оба спортсмена выступали в категории до 66 кг.

Чемпион мира 2021 года Абуладзе в первом поединке с итальянцем Маттео Пирасом был дисквалифицирован за «дайвинг» (кувырок через голову при выполнении технического действия со стойки или нырок головой в татами).

Позднее из-за аналогичного нарушения свою вторую схватку на турнире, с грузином Важе Маргвелашвили, проиграл чемпион Европы среди юниоров 2019 года Мурад Чопанов.

Российские дзюдоисты допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.

Чемпионат мира завершится 24 мая.