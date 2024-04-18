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Украина потребовала отстранить 15 россиян от чемпионата Европы по дзюдо

НОК Украины потребовал не допускать 15 российских дзюдоистов на чемпионат Европы
В письме спортсменов, в том числе Инала Тасоева, обвинили в поддержке военной операции на Украине. Ранее украинцы требовали отстранить от Игр ряд российских борцов
Мадина Таймазова
Мадина Таймазова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный и президент национальной федерации дзюдо Михаил Кошляк подписали письмо в МОК и международную федерацию (IJF) с призывом не допустить 15 российских спортсменов на чемпионат Европы в Загребе. Письмо опубликовано на сайте НОК Украины.

В частности, украинская сторона попросила отстранить Мадину Таймазову, Инала Тасоева, Яго Абуладзе, Армана Адамяна, Данила Лаврентьева, Махмадбека Махмадбекова, Михаила Игольникова, Матвея Каниковского, Тамерлана Башаева, Глафиру Борисову, Ксению Галицкую, Дали Лилуашвили, Камилу Бадурову, Элис Старцеву и Рамазана Абдулаева.

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В письме спортсменов обвиняют в поддержке военной операции на Украине. Часть из них — за участие в клубном чемпионате России по дзюдо, приуроченном к 70-летию Владимира Путина, а Таймазову — за фотографию на фоне портрета российского президента и мастер-класс для дзюдоистов Донбасса.

РБК направил запрос в Федерацию дзюдо России.

Чемпионат Европы пройдет в Загребе 25–28 апреля.

Ранее украинская сторона потребовала не пускать на Игры-2024 ряд российских борцов, завоевавших олимпийские лицензии.

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