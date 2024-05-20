Тарпищев допустил «революционную ситуацию» с допуском россиянок на ОИ
Пока невозможно предсказать, кто из российских теннисисток поедет на Олимпиаду в Париже, поскольку на четыре путевки претендуют десять спортсменок, заявил ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
«У женщин может быть революционная ситуация с точки зрения получения мест на Олимпиаду, — сказал Тарпищев. — Все будет зависеть от выступления во Франции, и сейчас что-то прогнозировать просто невозможно».
Международная федерация (ITF) в марте разрешила россиянам и белорусам сыграть на Олимпиаде в нейтральном статусе.
Большинство участников в одиночных разрядах (по 56 у мужчин и женщин из 64) определится на основании рейтингов WTA и ATP, которые будут опубликованы 10 июня, после «Ролан Гаррос». При этом есть ограничения по представительству от каждой страны (не более 4 в каждом разряде).
Лучшие позиции среди российских теннисисток в последнем рейтинге WTA занимают Дарья Касаткина (11-е место), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (19) и Анастасия Павлюченкова (22).
Далее в рейтинге идут Анна Калинская (25), Вероника Кудерметова (31), Мирра Андреева (38), Анастасия Потапова (41), Анна Блинкова (45), Диана Шнайдер (47), Элина Аванесян (69).
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