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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Тарпищев допустил «революционную ситуацию» с допуском россиянок на ОИ

Тарпищев: у россиянок может быть революционная ситуация с допуском на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Большинство участников теннисного турнира Олимпиады определятся после «Ролан Гаррос» на основе рейтинга. Шамиль Тарпищев заявил, что шансы поехать на Игры есть у десяти россиянок, но мест всего четыре
Первая ракетка России Дарья Касаткина
Первая ракетка России Дарья Касаткина (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Пока невозможно предсказать, кто из российских теннисисток поедет на Олимпиаду в Париже, поскольку на четыре путевки претендуют десять спортсменок, заявил ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«У женщин может быть революционная ситуация с точки зрения получения мест на Олимпиаду, — сказал Тарпищев. — Все будет зависеть от выступления во Франции, и сейчас что-то прогнозировать просто невозможно».

Международная федерация (ITF) в марте разрешила россиянам и белорусам сыграть на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Касаткина проиграла бывшей первой ракетке мира на крупном турнире в Риме
Спорт
Дарья Касаткина

Большинство участников в одиночных разрядах (по 56 у мужчин и женщин из 64) определится на основании рейтингов WTA и ATP, которые будут опубликованы 10 июня, после «Ролан Гаррос». При этом есть ограничения по представительству от каждой страны (не более 4 в каждом разряде).

Лучшие позиции среди российских теннисисток в последнем рейтинге WTA занимают Дарья Касаткина (11-е место), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (19) и Анастасия Павлюченкова (22).

Далее в рейтинге идут Анна Калинская (25), Вероника Кудерметова (31), Мирра Андреева (38), Анастасия Потапова (41), Анна Блинкова (45), Диана Шнайдер (47), Элина Аванесян (69).

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Анна Сатдинова
теннис Олимпиада-2024 Шамиль Тарпищев

Недвижимость

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