Касаткина проиграла бывшей первой ракетке мира на крупном турнире в Риме
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA в Риме.
В третьем круге 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под десятым номером, уступила японке Наоми Осаке, бывшей первой ракетке мира, со счетом 3:6, 3:6.
Следующей соперницей Осаки, которая сейчас занимает 173-е место в рейтинге WTA, будет чешка Линда Носкова или китаянка Чжэн Циньвэнь.
Касаткина сейчас занимает 11-е место в рейтинге WTA, она является первой ракеткой России. На счету Касаткиной шесть титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.
Турнир в Риме завершится 18 мая. Призовой фонд составляет €4,79 млн. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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