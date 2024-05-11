Касаткина проиграла бывшей первой ракетке мира Осаке на турнире WTA 1000 в Риме

Касаткина проиграла бывшей первой ракетке мира на крупном турнире в Риме

Первая ракетка России в третьем круге уступила японке Наоми Осаке, которая сейчас занимает 173-е место в рейтинге WTA

Дарья Касаткина (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA в Риме.

В третьем круге 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под десятым номером, уступила японке Наоми Осаке, бывшей первой ракетке мира, со счетом 3:6, 3:6.

Следующей соперницей Осаки, которая сейчас занимает 173-е место в рейтинге WTA, будет чешка Линда Носкова или китаянка Чжэн Циньвэнь.

Касаткина сейчас занимает 11-е место в рейтинге WTA, она является первой ракеткой России. На счету Касаткиной шесть титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.

Турнир в Риме завершится 18 мая. Призовой фонд составляет €4,79 млн. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.