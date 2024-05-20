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На Украине мобилизовали пытавшегося сбежать из страны топ-баскетболиста

Топ-баскетболиста Заплотинского мобилизовали при попытке сбежать из Украины
Вадим Заплотинский выиграл в минувшем сезоне бронзу чемпионата и был признан одним из лучших игроков. «Украинская правда» сообщила, что его поймали на границе с Румынией. В клубе заявили, что контракт игрока истек
Вадим Заплотинский (справа)
Вадим Заплотинский (справа) (Фото: Официальный сайт БК «‎Киев-Баскет»)

Лучший игрок оборонительного плана украинской баскетбольной суперлиги минувшего сезона Вадим Заплотинский был задержан при попытке незаконно пересечь границу с Румынией, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Игрока, выступавшего за бронзового призера суперлиги «Киев-Баскет», задержали 12 мая в составе группы лиц в районе Буковины.

Бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев заявил, что после задержания 26-летнего Заплотинского ожидало «знакомство с ТЦК (военкомат) и перемещение в учебный центр десантно-штурмовых войск», сообщает «Страна.ua».

Фото: Официальный сайт БК «Киев-Баскет»
Фото: Официальный сайт БК «Киев-Баскет»

Главный тренер «Киев-Баскета» Дмитрий Забирченко сказал украинскому «Спорт-Экспрессу», что пытался связаться с игроком, но ему не удалось. Он отметил, что по окончании сезона у игроков истекли контракты, поэтому в клубе эту ситуацию не обсуждали.

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На Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, в соответствии с которым возраст призыва снижен с 27 до 25 лет и осталось только две категории годности к службе — «годен» и «не годен».

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Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол Украина

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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