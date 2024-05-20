На Украине мобилизовали пытавшегося сбежать из страны топ-баскетболиста
Лучший игрок оборонительного плана украинской баскетбольной суперлиги минувшего сезона Вадим Заплотинский был задержан при попытке незаконно пересечь границу с Румынией, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Игрока, выступавшего за бронзового призера суперлиги «Киев-Баскет», задержали 12 мая в составе группы лиц в районе Буковины.
Бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев заявил, что после задержания 26-летнего Заплотинского ожидало «знакомство с ТЦК (военкомат) и перемещение в учебный центр десантно-штурмовых войск», сообщает «Страна.ua».
Главный тренер «Киев-Баскета» Дмитрий Забирченко сказал украинскому «Спорт-Экспрессу», что пытался связаться с игроком, но ему не удалось. Он отметил, что по окончании сезона у игроков истекли контракты, поэтому в клубе эту ситуацию не обсуждали.
На Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, в соответствии с которым возраст призыва снижен с 27 до 25 лет и осталось только две категории годности к службе — «годен» и «не годен».
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