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Военная операция на Украине ,  
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Украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике погиб на фронте

НОК Украины: чемпион Европы по тяжелой атлетике Пелешенко погиб на фронте
Сюжет
Военная операция на Украине
Александру Пелешенко было 30 лет, он участвовал в Олимпиаде в Рио и дважды побеждал на чемпионатах Европы, а с 2018 года отбывал восьмилетнюю дисквалификацию за допинг
Александр Пелешенко
Александр Пелешенко (Фото: Mike Ehrmann / Getty Images)

Украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко погиб в зоне боевых действий, сообщается на странице Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Пелешенко было 30 лет, он служил в ВСУ с 2022 года.

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Штангист выступал в весовой категории до 85 кг. Он побеждал на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он занял четвертое место (после дисквалификации за допинг бронзового призера румына Габриэла Сынкрэяна). Также стал четвертым на мировом первенстве 2015 года.

В 2018 году международная федерация дисквалифицировала Пелешенко, который второй раз попался на допинге, до 2026 года за диуретик хлорталидон.

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Теги
Анна Сатдинова
тяжелая атлетика Украина

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