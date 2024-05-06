Украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике погиб на фронте
Украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко погиб в зоне боевых действий, сообщается на странице Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Пелешенко было 30 лет, он служил в ВСУ с 2022 года.
Штангист выступал в весовой категории до 85 кг. Он побеждал на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он занял четвертое место (после дисквалификации за допинг бронзового призера румына Габриэла Сынкрэяна). Также стал четвертым на мировом первенстве 2015 года.
В 2018 году международная федерация дисквалифицировала Пелешенко, который второй раз попался на допинге, до 2026 года за диуретик хлорталидон.
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