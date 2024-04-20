Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде
Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с предстоящего турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде. Об этом сообщает Sky Sport.
Причины такого решения 36-летнего теннисиста не уточняются.
В основной сетке Джоковича заменит француз Лука ван Аш.
На прошлой неделе Джокович дошел до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло, где уступил норвежцу Касперу Рууду.
Турнир в Мадриде стартует 24 апреля. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
Джокович выигрывал его два раза, последний в 2016 году. В прошлом сезоне победителем стал испанец Карлос Алькарас.
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