Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде

Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде

Первую ракетку мира в основной сетке турнира, который стартует на следующей неделе, заменит француз Лука ван Аш

Новак Джокович (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с предстоящего турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде. Об этом сообщает Sky Sport.

Причины такого решения 36-летнего теннисиста не уточняются.

В основной сетке Джоковича заменит француз Лука ван Аш.

На прошлой неделе Джокович дошел до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло, где уступил норвежцу Касперу Рууду.

Турнир в Мадриде стартует 24 апреля. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

Джокович выигрывал его два раза, последний в 2016 году. В прошлом сезоне победителем стал испанец Карлос Алькарас.