Рекордсмен турнира в Барселоне Надаль уступил во втором круге
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в третий круг турнира ATP-500 в Барселоне с призовым фондом почти €2,8 млн, уступив 11-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минауру.
Надаль проиграл со счетом 5:7, 1:6. Соперники провели на корте чуть меньше двух часов. Австралиец выиграл у Надаля вторую встречу из пяти.
Для Надаля, которого больше года преследуют травмы, этот матч стал вторым с января в ATP. Испанец накануне турнира признал, что решился на участие практически в последний момент.
Надаль рекордные 12 раз побеждал в Барселоне, а центральный корт Real Club de Tenis Barcelona, где проходит турнир, назвали в его честь.
Сейчас испанец занимает 644-е место в рейтинге.
Россияне Андрей Рублев и Роман Сафиуллин в Барселоне проиграли в первых же матчах, а Карен Хачанов снялся с соревнований.
Испанец Карлос Алькарас, побеждавший на турнире последние два года, отказался играть в этом году из-за травмы руки.
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