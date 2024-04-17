Надаль уступил де Минауру во втором круге турнира ATP-500 в Барселоне

Рекордсмен турнира в Барселоне Надаль уступил во втором круге

Рафаэль Надаль менее чем за два часа уступил Алексу де Минауру со счетом 5:7, 1:6

Рафаэль Надаль (Фото: David Ramos / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в третий круг турнира ATP-500 в Барселоне с призовым фондом почти €2,8 млн, уступив 11-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минауру.

Надаль проиграл со счетом 5:7, 1:6. Соперники провели на корте чуть меньше двух часов. Австралиец выиграл у Надаля вторую встречу из пяти.

Для Надаля, которого больше года преследуют травмы, этот матч стал вторым с января в ATP. Испанец накануне турнира признал, что решился на участие практически в последний момент.

Надаль рекордные 12 раз побеждал в Барселоне, а центральный корт Real Club de Tenis Barcelona, где проходит турнир, назвали в его честь.

Сейчас испанец занимает 644-е место в рейтинге.

Россияне Андрей Рублев и Роман Сафиуллин в Барселоне проиграли в первых же матчах, а Карен Хачанов снялся с соревнований.

Испанец Карлос Алькарас, побеждавший на турнире последние два года, отказался играть в этом году из-за травмы руки.