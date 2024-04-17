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Рекордсмен турнира в Барселоне Надаль уступил во втором круге

Надаль уступил де Минауру во втором круге турнира ATP-500 в Барселоне
Рафаэль Надаль менее чем за два часа уступил Алексу де Минауру со счетом 5:7, 1:6
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: David Ramos / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в третий круг турнира ATP-500 в Барселоне с призовым фондом почти €2,8 млн, уступив 11-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минауру.

Надаль проиграл со счетом 5:7, 1:6. Соперники провели на корте чуть меньше двух часов. Австралиец выиграл у Надаля вторую встречу из пяти.

Для Надаля, которого больше года преследуют травмы, этот матч стал вторым с января в ATP. Испанец накануне турнира признал, что решился на участие практически в последний момент. 

Надаль выиграл первый с января матч на турнире ATP
Спорт
Рафаэль Надаль

Надаль рекордные 12 раз побеждал в Барселоне, а центральный корт Real Club de Tenis Barcelona, где проходит турнир, назвали в его честь.

Сейчас испанец занимает 644-е место в рейтинге.

Россияне Андрей Рублев и Роман Сафиуллин в Барселоне проиграли в первых же матчах, а Карен Хачанов снялся с соревнований.

Испанец Карлос Алькарас, побеждавший на турнире последние два года, отказался играть в этом году из-за травмы руки.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Рафаэль Надаль ATP
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