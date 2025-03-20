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Глава IBA усомнился в переменах в МОК под руководством Ковентри

Умар Кремлев призвал нового президента МОК разорвать связи с командой Баха
Умар Кремлев отметил, что перспективы кардинальных изменений в МОК с приходом Кирсти Ковентри на пост президента зависят от ее готовности к решительным действиям по «наведению порядка»
Фото: (Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС)
Фото: (Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС)

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри предпринять решительные шаги, в том числе пересмотреть связи с командой предшественника Томаса Баха и навести порядок в организации, чтобы решить проблему «подрыва традиционных ценностей». Об этом он написал в телеграм-канале.

В четверг, 20 марта, на 144-й сессии МОК двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве была избрана новым президентом организации, она стала первой женщиной и представительницей Африки на этом посту.

«Кардинальных перемен ждать не стоит — новый президент МОК из команды Баха. Трансгендеры в спорте («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России. — «РБК Спорт»), коррупционные схемы и подрыв традиционных ценностей, скорее всего, останутся частью Олимпийских игр. Но у Кирсти Ковентри есть шанс изменить это! Если она действительно хочет перемен, ей нужно решительно взять ситуацию под контроль, разорвать связи с командой Баха и навести порядок. Другого пути нет. Спортивное сообщество всего мира ждет решительных действий. Компромиссов быть не может — спорт должен быть честным!» — написал Кремлев.

Допуск «боксерш» Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин с Тайваня, ранее дисквалифицированных IBA из-за результатов гендерных тестов (выявивших мужской набор хромосом XY), до Олимпиады-2024 в Париже вызвал споры. Несмотря на дисквалификацию со стороны IBA, МОК допустил «спортсменок», и они завоевали золото. В МОК заявляли, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными, а в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

Кремлев, после исключения IBA из списка признанных МОК федераций, критиковал Баха и инициировал расследование в отношении МОК, направленное на выявление «всех нарушений в отношении спортсменов». В свою очередь МОК призвал Кремлева к сдержанности.

В феврале 2025 года организация World Boxing (WB, конкурент ассоциации Кремлева) получила временное признание от МОК в качестве международной федерации, управляющей боксом на мировом уровне.

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Полина Мельникова
Международный олимпийский комитет (МОК) Кирсти Ковентри Умар Кремлев Томас Бах трансгендеры
Кирсти Ковентри фото

Кирсти Ковентри

спортсменка, избранная глава МОК
16 сентября 1983 года
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