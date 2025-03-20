 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

В Госдуме назвали предсказуемым избрание Ковентри главой МОК

Свищев: выбор Ковентри на пост главы МОК очевидный, ее «тащил» сам Бах
Двукратную олимпийскую чемпионку на пост главы МОК продвигал сам Бах, поэтому результаты выборов неудивительны, заявил Свищев. Депутат Госдумы выразил надежду, что Ковентри справится с давлением на этом посту
Фото: Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве, избранная на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) (AP\TASS)
Фото: Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве, избранная на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) (AP\TASS)

Избрание двукратной чемпионки Игр Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) было предсказуемым, учитывая поддержку ее кандидатуры со стороны Томаса Баха, заявил «РБК Спорт» первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Зимбабвийка Ковентри стала первой женщиной и представителем Африки во главе МОК. В июне она сменит на этом посту Баха, руководившего организацией с 2013 года.

«Она была в тройке лидеров уже на протяжении последних пары недель. Ее очевидно тащил сам Томас Бах, он ее лоббировал, поэтому результат выборов достаточно очевидный. Она не отягощена прошлым и какими-то обязательствами прошлыми», — сказал Свищев.

По его словам, если Ковентри справится с давлением, которое «однозначно будет оказываться на нее и ее новую команду», то войдет в историю и как реформатор, и как мощный руководитель.

Дегтярев заявил, что с избранием Ковентри ждет возвращения России на Игры
Спорт
Михаил Дегтярев

Свищев выразил надежду, что Ковентри «уберет все гендерные излишества, так как последний руководитель Олимпийского комитета рассказывал, что надо допускать всех, включая извращения, допуски по медицинским показателям и так далее».

Говоря о перспективах взаимодействия с МОК, депутат заявил, что в России очень ждут скорейшего восстановления и «настоящих спортивных отношений» между олимпийскими комитетами.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
Международный олимпийский комитет (МОК) Томас Бах Кирсти Ковентри Дмитрий Свищев Госдума
Кирсти Ковентри фото

Кирсти Ковентри

спортсменка, избранная глава МОК
16 сентября 1983 года
Материалы по теме
Президентом МОК впервые стала женщина
Спорт
Какова позиция нового президента МОК Ковентри по России
Спорт
Тарпищева переизбрали членом МОК
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания мэра СтамбулаПолитика, 21:37
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
Bloomberg узнал, что Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд КиевуПолитика, 21:15
Дзюба не сыграет со сборной ЗамбииСпорт, 21:10
Стармер заявил о прояснении сроков отправки миротворцев на УкраинуПолитика, 21:03
Хоккеист «Авангарда» установил рекорд КХЛ, сыграв на матч больше всехСпорт, 21:02
Шойгу заявил о планах пригласить США на встречу по безопасности в МосквеПолитика, 21:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:55
Путин поздравил Ковентри с избранием президентом МОКСпорт, 20:41
В делегации России на встрече с США не будет представителей МИДаПолитика, 20:40
Лидер Сирии второй раз не пожал руку главе МИД Германии БербокПолитика, 20:34
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Трое жителей Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУПолитика, 20:30
В Госдуме назвали предсказуемым избрание Ковентри главой МОКСпорт, 20:22