В Госдуме назвали предсказуемым избрание Ковентри главой МОК
Избрание двукратной чемпионки Игр Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) было предсказуемым, учитывая поддержку ее кандидатуры со стороны Томаса Баха, заявил «РБК Спорт» первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Зимбабвийка Ковентри стала первой женщиной и представителем Африки во главе МОК. В июне она сменит на этом посту Баха, руководившего организацией с 2013 года.
«Она была в тройке лидеров уже на протяжении последних пары недель. Ее очевидно тащил сам Томас Бах, он ее лоббировал, поэтому результат выборов достаточно очевидный. Она не отягощена прошлым и какими-то обязательствами прошлыми», — сказал Свищев.
По его словам, если Ковентри справится с давлением, которое «однозначно будет оказываться на нее и ее новую команду», то войдет в историю и как реформатор, и как мощный руководитель.
Свищев выразил надежду, что Ковентри «уберет все гендерные излишества, так как последний руководитель Олимпийского комитета рассказывал, что надо допускать всех, включая извращения, допуски по медицинским показателям и так далее».
Говоря о перспективах взаимодействия с МОК, депутат заявил, что в России очень ждут скорейшего восстановления и «настоящих спортивных отношений» между олимпийскими комитетами.
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