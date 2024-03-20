Сборная России потеряла Мостового перед матчем с Сербией из-за травмы
Полузащитник Андрей Мостовой уехал в расположение «Зенита» и не сможет сыграть в товарищеских матчах с сербами и парагвайцами из-за травмы. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин, которого цитирует «Матч ТВ».
Мостовой в среду пропустил тренировку сборной. В четверг, 21 марта, россияне сыграют с командой Сербии в Москве, а 25 марта проведут игру с Парагваем.
«Повредил голеностопный сустав. Не было смысла подводить к Парагваю, он уехал в расположение клуба», — сказал Карпин.
По его словам, в сборную не будут никого вызывать вместо Мостового, поскольку игроков этого амплуа достаточно.
На счету 26-летнего Мостового 14 матчей и два гола за сборную России.
В этом сезоне футболист забил три гола в 18 матчах за «Зенит».
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