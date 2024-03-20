Олимпийская чемпионка Анна Щербакова перенесла операцию на голеностопе
Олимпийская чемпионка Пекина в одиночном катании Анна Щербакова сообщила в телеграм-канале, что успешно перенесла операцию на травмированном голеностопе.
14 марта стало известно, что Щербакова пропустит весенний тур шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе из-за травмы.
«Со мной все хорошо, за меня можно больше не переживать, потихонечку прихожу в себя», — сказала Щербакова в видеозаписи и показала правую ногу в гипсе.
В начале марта 19-летняя Щербакова приняла участие в Кубке «Первого канала» в качестве капитана одной из команд, но в отдельных конкурсах ее из-за травмы заменила тезка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду.
Щербакова — чемпионка мира 2021 года, после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг она также получила золото чемпионата Европы 2022 года.
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