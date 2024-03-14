Щербакова вслед за Валиевой пропустит весенний тур шоу Тутберидзе

Тур пройдет с 30 марта по 30 апреля. Анна Щербакова сообщила, что у нее травма

Анна Щербакова (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова не выступит в шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе, которое пройдет в марте-апреле в 12 городах. Об этом сообщается на странице команды Тутберидзе в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Щербакова сообщила, что у нее травма.

Тур пройдет с 30 апреля по 30 марта.

Ранее стало известно, что тур пропустит дисквалифицированная за допинг Камила Валиева, но в нем выступят Александра Трусова и Евгения Медведева (последняя — в шоу в Москве и Санкт-Петербурге).

В начале марта Щербакова приняла участие в Кубке «Первого канала» в качестве капитана одной из команд, но в отдельных конкурсах ее из-за травмы заменила Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду. Команда Щербаковой выиграла турнир и получила 10 млн руб.