Щербакова вслед за Валиевой пропустит весенний тур шоу Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова не выступит в шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе, которое пройдет в марте-апреле в 12 городах. Об этом сообщается на странице команды Тутберидзе в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Щербакова сообщила, что у нее травма.
Тур пройдет с 30 апреля по 30 марта.
Ранее стало известно, что тур пропустит дисквалифицированная за допинг Камила Валиева, но в нем выступят Александра Трусова и Евгения Медведева (последняя — в шоу в Москве и Санкт-Петербурге).
В начале марта Щербакова приняла участие в Кубке «Первого канала» в качестве капитана одной из команд, но в отдельных конкурсах ее из-за травмы заменила Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду. Команда Щербаковой выиграла турнир и получила 10 млн руб.
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