Капитан московского «Динамо» побил рекорд по числу матчей за клуб

Андрей Миронов в среду проводит 643-й матч за «Динамо». Прежнее достижение принадлежало другому воспитаннику клуба — Сергею Вышедкевичу, который завершил карьеру в 2011 году

Андрей Миронов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва))

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Трактором» превзошел рекорд Сергея Вышедкевича по числу матчей за клуб.

Теперь на счету 29-летнего защитника 643 игры.

Вышедкевич, воспитанник «Динамо», играл за «бело-голубых» в 1993–1996 и 2001–2010 годах, в 642 матчах забросил 46 шайб и сделал 97 передач, стал чемпионом России (2005) и двукратным призером чемпионатов мира в составе сборной.

Миронов также является воспитанником «Динамо», играл за него в 2012–2017 годах и вернулся в клуб в 2018-м из НХЛ. На его счету 43 гола и 130 передач, в 2013-м он выиграл с командой Кубок Гагарина.

Защитник известен тем, что часто применяет против соперников эффектный силовой прием «мельница» — пригнувшись, встречает корпусом соперника, набравшего высокую скорость, из-за чего тот перелетает через него и падает на лед.

Видео: КХЛ