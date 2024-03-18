«Динамо» проиграло «Трактору» второй матч подряд в плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.
Основное время матча в Москве завершилось со счетом 4:4 (1:2, 1:2, 2:0)
У «бело-голубых» забили Эрик О'Делл (13-я минута), Никита Гусев (25, 43), и Дмитрий Рашевский (46).
У «Трактора» голы на счету Максима Шабанова (11), Виктора Антипина (19), Джека Родуолда (29) и Антона Бурдасова (36).
Победную шайбу в овертайме забросил Владимир Жарков (74).
В первом матче «Трактор» победил со счетом 4:2.
Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу челябинского клуба.
Третья встреча пройдет в Челябинске 20 марта.
«Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ, «Трактор» стал шестым в Восточной конференции.
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