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«Динамо» проиграло «Трактору» второй матч подряд в плей-офф КХЛ

«Динамо» проиграло «Трактору» второй матч подряд в четвертьфинале плей-офф КХЛ
Матч в Москве завершился со счетом 5:4 в пользу гостей. У «Динамо» дубль оформил Никита Гусев. Победную шайбу «Трактора» на 14-й минуте овертайма забросил Владимир Жарков
Никита Гусев
Никита Гусев (Фото: Телеграм-канал ХК «‎Динамо» (Москва))

Московское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

Основное время матча в Москве завершилось со счетом 4:4 (1:2, 1:2, 2:0)

У «бело-голубых» забили Эрик О'Делл (13-я минута), Никита Гусев (25, 43), и Дмитрий Рашевский (46).

У «Трактора» голы на счету Максима Шабанова (11), Виктора Антипина (19), Джека Родуолда (29) и Антона Бурдасова (36).

Победную шайбу в овертайме забросил Владимир Жарков (74).

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Фото:Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

В первом матче «Трактор» победил со счетом 4:2.

Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу челябинского клуба.

Третья встреча пройдет в Челябинске 20 марта.

«Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ, «Трактор» стал шестым в Восточной конференции.

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