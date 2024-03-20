Marca: IFAB может изменить правила определения офсайда в 2025 году

Marca узнала о планах изменить правило офсайда по инициативе Венгера

С инициативой засчитывать офсайд, только если атакующий игрок ближе обороняющегося к воротам сразу всем телом, выступил Арсен Венгер. Нововведение тестируется в Швеции и Италии

Арсен Венгер (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Предложения Арсена Венгера иначе трактовать положение «вне игры» (офсайд) в футболе проходят тестирование в юношеских турнирах Италии и Швеции и могут быть рассмотрены Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в феврале 2025 года, пишет Marca.

По действующим правилам офсайд фиксируется, если атакующий игрок любой частью тела находится ближе к воротам соперника, чем мяч или предпоследний обороняющийся игрок.

Глава департамента развития футбола ФИФА Арсен Венгер предложил вместо этого считать положением «вне игры» ситуацию, когда атакующий футболист ближе к воротам, чем предпоследний игрок соперника, всем телом. Нововведение должно сделать футбол более зрелищным и увеличить количество засчитанных мячей.

Результаты тестирования нового правила будут проанализированы осенью и в случае положительного заключения представлены IFAB, который занимается регулированием правил игры в футбол.

Последним клубом Венгера был «Арсенал», который он тренировал в 1996–2018 годах.