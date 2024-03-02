Глава ФИФА показал красную карточку идее ввести синие карточки
Международная федерация футбола (ФИФА) категорически против введения синих карточек в правила игры, приводит слова президента организации Джанни Инфантино The Guardian.
«ФИФА выступает против введения синей карточки. Я думаю, что ФИФА имеет право голоса в IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций. — «РБК Спорт»). Если вам нужен заголовок, можете написать: «Синяя карточка получает красную карточку». Нам нужно быть серьезными», — сказал глава организации.
По словам Инфантино, ФИФА выступает против нововведения, чтобы защитить традиции игры. «Мы всегда открыты для рассмотрения идей и предложений IFAB. Но при рассмотрении мы также должны защищать игру, ее суть, традиции. Синей карточки не существует», — добавил он.
Глава ФИФА отметил, что «на элитном уровне синие карточки применяться не будут».
В феврале британская газета The Telegraph сообщила, что IFAB, в чью компетенцию входит регулирование правил игры в футбол, объявит о тестировании синих карточек, которые могут быть показаны за тактический фол и споры с судьей и привести к удалению игрока на десять минут.
Синий цвет был выбран, чтобы четко отличать карточку от желтой или красной. Игроку можно будет показать синюю карточку только за срыв многообещающей атаки или споры с арбитром. За две синие или комбинацию синей и желтой футболист будет получать уже красную карточку.
В этом сезоне протестировать синюю карточку в массовых соревнованиях планировала Футбольная ассоциация Уэльса, но ей это не удалось. Пока не планируется тестировать нововведение в высших лигах, на Евро или в Лиге чемпионов, но Футбольная ассоциация Англии готова к эксперименту уже этим летом, в рамках мужского или женского кубка.
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