Глава ФИФА показал красную карточку идее ввести синие карточки

В феврале газета The Telegraph сообщила, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявит о начале тестирования синих карточек. Президент ФИФА заявил, что против нововведения, чтобы защитить традиции игры

Джанни Инфантино (Фото: Global Look Press)

Международная федерация футбола (ФИФА) категорически против введения синих карточек в правила игры, приводит слова президента организации Джанни Инфантино The Guardian.

«ФИФА выступает против введения синей карточки. Я думаю, что ФИФА имеет право голоса в IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций. — «РБК Спорт»). Если вам нужен заголовок, можете написать: «Синяя карточка получает красную карточку». Нам нужно быть серьезными», — сказал глава организации.

По словам Инфантино, ФИФА выступает против нововведения, чтобы защитить традиции игры. «Мы всегда открыты для рассмотрения идей и предложений IFAB. Но при рассмотрении мы также должны защищать игру, ее суть, традиции. Синей карточки не существует», — добавил он.

Глава ФИФА отметил, что «на элитном уровне синие карточки применяться не будут».

В феврале британская газета The Telegraph сообщила, что IFAB, в чью компетенцию входит регулирование правил игры в футбол, объявит о тестировании синих карточек, которые могут быть показаны за тактический фол и споры с судьей и привести к удалению игрока на десять минут.

Синий цвет был выбран, чтобы четко отличать карточку от желтой или красной. Игроку можно будет показать синюю карточку только за срыв многообещающей атаки или споры с арбитром. За две синие или комбинацию синей и желтой футболист будет получать уже красную карточку.

В этом сезоне протестировать синюю карточку в массовых соревнованиях планировала Футбольная ассоциация Уэльса, но ей это не удалось. Пока не планируется тестировать нововведение в высших лигах, на Евро или в Лиге чемпионов, но Футбольная ассоциация Англии готова к эксперименту уже этим летом, в рамках мужского или женского кубка.