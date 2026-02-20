Канада отыгралась с 0:2 у финнов и впервые с 2014 года вышла в финал Олимпиады

Сборная Канады отыгралась с 0:2 у финнов и вышла в финал Олимпиады

Финны в начале второго периода повели 2:0, но канадцы смогли сравнять счет и забросить победную шайбу на последней минуте. В финале канадцы сыграют с американцами или словаками

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх, обыграв команду Финляндии.

Матч в Милане завершился со счетом 3:2.

У финнов отличились Микко Рантанен (17-я минута, в большинстве) и Эрик Хаула (24, в меньшинстве).

У канадцев забили Сэм Райнхарт (35), Ши Теодор (51) и Натан Маккиннон (60), который за 2,5 минуты до конца третьего периода заработал большинство и смог его реализовать.

Второй финалист определится позднее в пятницу в матче США — Словакия.

Финны на Олимпиаде в Пекине в 2022 году обыграли в финале россиян со счетом 2:1.

Предыдущие две Олимпиады проходили без игроков НХЛ. В 2018-м Канада взяла бронзу, а в 2022-м проиграла в четвертьфинале.

Сборная Финляндии впервые забила два гола в меньшинстве на олимпийском турнире с участием игроков НХЛ.

Капитан сборной Канады Коннор Макдэвид побил рекорд по очкам для игроков НХЛ на Олимпиаде (12). Он превзошел достижения финнов Теему Селянне и Саку Койву (по 11 в 2006 году).

Лидер сборной Канады, двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби, пропустил матч из-за травмы, полученной в четвертьфинале с Чехией (4:3 после овертайма).

Сборную России, отстраненную IIHF в 2022 году из-за военной операции на Украине, не допустили на Олимпиаду в Италии.