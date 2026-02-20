Сборная Канады отыгралась с 0:2 у финнов и вышла в финал Олимпиады
Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх, обыграв команду Финляндии.
Матч в Милане завершился со счетом 3:2.
У финнов отличились Микко Рантанен (17-я минута, в большинстве) и Эрик Хаула (24, в меньшинстве).
У канадцев забили Сэм Райнхарт (35), Ши Теодор (51) и Натан Маккиннон (60), который за 2,5 минуты до конца третьего периода заработал большинство и смог его реализовать.
Второй финалист определится позднее в пятницу в матче США — Словакия.
Финны на Олимпиаде в Пекине в 2022 году обыграли в финале россиян со счетом 2:1.
Предыдущие две Олимпиады проходили без игроков НХЛ. В 2018-м Канада взяла бронзу, а в 2022-м проиграла в четвертьфинале.
Сборная Финляндии впервые забила два гола в меньшинстве на олимпийском турнире с участием игроков НХЛ.
Капитан сборной Канады Коннор Макдэвид побил рекорд по очкам для игроков НХЛ на Олимпиаде (12). Он превзошел достижения финнов Теему Селянне и Саку Койву (по 11 в 2006 году).
Лидер сборной Канады, двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби, пропустил матч из-за травмы, полученной в четвертьфинале с Чехией (4:3 после овертайма).
Сборную России, отстраненную IIHF в 2022 году из-за военной операции на Украине, не допустили на Олимпиаду в Италии.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски