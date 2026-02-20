Петросян объяснила падение на Олимпиаде зацепившейся за платье сережкой
Российская фигуристка Аделия Петросян, занявшая шестое место на Олимпиаде в Милане, объяснила свое падение в произвольной программе зацепившейся за платье сережкой. Ее слова приводит ТАСС.
По словам 18-летней фигуристки, перед прокатом у нее все шло хорошо. «Тренировала два четверных, два и должно было быть. <...> Прямо перед прокатом получился хороший тулуп, я даже заехала, как мне показалось, нормально, но потом отвлеклась на один момент и потом быстро обратно пришла к мыслям о тулупе», — рассказала Петросян.
На вопрос, что именно произошло, спортсменка ответила: «Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей».
На вопрос, почему она решила пойти на четверной тулуп, Петросян ответила: «У меня не было другого выбора».
В произвольной программе Петросян упала с четверного тулупа. С суммарным результатом 214,53 балла фигуристка заняла шестое место.
Победительницей Олимпиады стала американка Алиса Лью (226,79), серебро у японки Каори Сакамото (224,90), бронза — у Ами Накаи из Японии (219,16).
При этом Петросян была единственной из фигуристок, кто заявил четверной прыжок в произвольной программе.
