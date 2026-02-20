Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Золото завоевала американка Алиса Лью

Аделия Петросян (Фото: Elsa / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В сумме за короткую и произвольную программы 18-летняя Петросян получила 214,53 балла.

В своей программе россиянка упала с четверного тулупа. При этом она единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе.

Победила американка Алиса Лью (226,79). Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90), третьей стала ее соотечественница Ами Накаи (219,16), которая лидировала после короткой программы.

Российская фигуристка впервые с Олимпиады-2010 не завоевала золото в соревнованиях одиночниц. Тогда в Ванкувере победила кореянка Ким Ён А, а лучшая из россиянок Алена Леонова стала девятой. В Сочи лучшей была Аделина Сотникова, в Пхёнчхане — Алина Загитова, в Пекине — Анна Щербакова.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

На Олимпиаду допустили только двух российских фигуристов. Петр Гуменник в соревнованиях одиночников занял шестое место.