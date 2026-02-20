Петросян упала с четвертого прыжка в произвольной программе на Олимпиаде

Российская фигуристка занимает второе место после 20 участниц

Аделия Петросян (Фото: Elsa / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян откатала произвольную программу в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В сумме за короткую и произвольную программы 18-летняя Петросян получила 214,53 балла.

В своей программе россиянка упала с четверного тулупа, сделала каскад тройной лутц плюс двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскады тройной лутц плюс два двойных акселя и тройной флип плюс тройной тулуп, а также тройной флип.

Петросян единственной из фигуристок заявила четверной прыжок в произвольной программе.

Петросян, которая была пятой после короткой программы, выступала под 20-м номером (из 24 фигуристок). Она занимает промежуточное второе место.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

На Олимпиаду допустили только двух российских фигуристов. Петр Гуменник ранее в соревнованиях одиночников занял шестое место.