Поставивший низкие оценки Петросян американец не судит произволку на ОИ
Американского судьи Кевина Розенштайна нет в числе девяти арбитров, которые назначены на произвольную программу в одиночном катании у женщин на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Россиянка Аделия Петросян откатала без серьезных ошибок и заняла в короткой программе пятое место, получив 72,89 балла. На первом месте — японка Ами Накаи (78,71), на втором — ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка Монэ Тиба (74,00).
При этом Розенштайн поставил российскую фигуристку на 11-е место. Разброс оценок у Петросян велик — он достигает почти 9 баллов. Розенштайн дал ей 67,26 балла (11-е место). Также оценки заметно ниже итоговой поставили судьи из Японии (70,07 / 6-е место) и Австрии (71,19 / 8-е). У Розенштайна разница с итоговой оценкой составляет 5,63 балла.
Розенштайн наивысшую оценку поставил соотечественнице Лью — 79,68 балла. Это заметно выше рекорда сезона (78,88 у Каори Сакамото) и итоговой оценки американки (76,59).
Произвольная программа началась в 21:00 мск, Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером (из 24).
