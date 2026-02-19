 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 44 x 5,3 2 1,14 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 1,23 x 4,6 2 42 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 6,7 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,42 x 5,3 2 6,2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Поставивший низкие оценки Петросян американец не судит произволку на ОИ

Поставивший низкие оценки Петросян американец не судит произволку на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Кевин Розенштайн не вошел в число девяти арбитров, назначенных на произвольную программу
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Американского судьи Кевина Розенштайна нет в числе девяти арбитров, которые назначены на произвольную программу в одиночном катании у женщин на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Россиянка Аделия Петросян откатала без серьезных ошибок и заняла в короткой программе пятое место, получив 72,89 балла. На первом месте — японка Ами Накаи (78,71), на втором — ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка Монэ Тиба (74,00).

Петросян единственной из сильнейших заявила четверной прыжок на Играх
Спорт
Аделия Петросян

При этом Розенштайн поставил российскую фигуристку на 11-е место. Разброс оценок у Петросян велик — он достигает почти 9 баллов. Розенштайн дал ей 67,26 балла (11-е место). Также оценки заметно ниже итоговой поставили судьи из Японии (70,07 / 6-е место) и Австрии (71,19 / 8-е). У Розенштайна разница с итоговой оценкой составляет 5,63 балла.

Розенштайн наивысшую оценку поставил соотечественнице Лью — 79,68 балла. Это заметно выше рекорда сезона (78,88 у Каори Сакамото) и итоговой оценки американки (76,59).

Произвольная программа началась в 21:00 мск, Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером (из 24).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Теги
Персоны
фигурное катание Аделия Петросян Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Материалы по теме
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Каковы шансы у Аделии Петросян завоевать медаль на Олимпиаде
Спорт
«Занижают оценки». Как оценили дебют Петросян на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Лакерник заявил, что объективное судейство для ISU стоит безумных денег Спорт, 22:26
Хачанов взял сет у Алькараса, но все равно проиграл ему на турнире в Дохе Спорт, 22:19
Reuters узнал о шансе Netflix повысить ставки в борьбе за Warner Bros. Технологии и медиа, 22:17
Вслед за Геленджиком для полетов закрыли аэропорт Сочи Политика, 22:13
Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак Политика, 22:08
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:00
Непогода оставила без света 20 тыс. человек в Запорожской области Политика, 21:58
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как прошла первая встреча «Совета мира» Трампа. Эфир телеканала РБК Политика, 21:57
Бразильский футболист перешел из «Краснодара» в худший клуб РПЛ Спорт, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Трамп заявил, что мир узнает что будет с Ираном через 10 дней Политика, 21:52
Путин обсудил с Лукашенко подготовку заседания Высшего госсовета Политика, 21:45
Футболист ЦСКА вошел в десятку лучших вингеров до 21 года вне топ-5 лиг Спорт, 21:43
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов Политика, 21:36