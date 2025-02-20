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Эксклюзив

У «Спартака» сорвался рекордный трансфер в истории клуба за €22,5 млн

В России закрывается зимнее трансферное окно «РБК Спорт» выяснил, что в последние дни «Спартак» не смог приобрести у «Бешикташа» Жедсона Фернандеша и Родриго Саласара у «Браги»
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Турецкий «Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» по полузащитнику Жедсону Фернандешу в размере €22,5 млн, рассказали «РБК Спорт» два источника, знакомых с ходом сделки.

По их словам, московский клуб делал только одно официальное предложение по игроку и оно составляло €22,5 млн. Однако турецкий клуб предложенная сумма не устроила, поскольку «Бешикташ» оценил игрока выше и намекал в ходе переговоров, что сумма должна быть не меньше €30 млн. Из этой суммы половина причиталась бы «Бенфике», клубу, который владеет половиной прав на игрока.

В ситуации с Саласаром торгов особо не было, говорят источники «РБК Спорт». Его цена с учетом бонусов была €20 млн. Главной проблемой стало нежелание «Браги» отпускать игрока, а также опасения клуба столкнуться с проблемами при трансфере Саласара в Россию. Один собеседник «РБК Спорт» на трансферном рынке уточнил, что «Брага» обращалась к экспертам из УЕФА за рекомендациями относительно возможности трансфера игрока в «Спартак». В Союзе проблем не увидели, но «Брага» не рискнула продавать полузащитника в московский клуб.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

В четверг, 20 января, в Российской премьер-лиге закрывается трансферное окно. По его итогам московский клуб подписал нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию, выступавшего за греческий АЕК, за сумму примерно в €20 млн, включая бонусы. Это самый дорогой трансфер в истории клуба. Также клуб приобрел аргентинца Сантьяго Солари за €10 млн, еще €2 млн может быть выплачено в качестве различных бонусов.

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ФК Спартак Москва футбольные трансферы Жедсон Фернандеш Родриго Саласар
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