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«Спартак» объявил о переходе аргентинского футболиста Пабло Солари

Аргентинский нападающий «Ривер Плейт» подписал контракт с московским клубом на 4,5 года
Пабло Солари
Пабло Солари (Фото: Rodrigo Valle / Getty Images)

Аргентинский нападающий «Ривер Плейт» Пабло Солари перешел в «Спартак». Об этом сообщается на сайте московского клуба.

23-летний футболист подписал контракт на 4,5 года.

Солари играл за «Ривер Плейт» с 2023 года. На его счету 110 матчей, 30 голов и 17 результативных передач. Он стал чемпионом Аргентины, обладателем Суперкубка и «Трофея чемпионов».

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Пабло Солари

Ранее Солари также играл за «Тальерес» и чилийский «Коло-Коло», привлекался в молодежную сборную Аргентины.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Солари в €7 млн. Журналист Иван Карпов сообщил, что сумма трансфера составила €10 млн, еще €2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов за различные достижения игрока.

На прошлой неделе «Спартак» купил у греческого АЕКа нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию за сумму более €18 млн, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Пабло Солари
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