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Тренер рассказал об итогах голосования лыжников за возвращение россиян

Тренер сборной Австралии: 50% лыжников выступили против россиян в Кубке мира
Тренер австралийской сборной Алексей Соцков заявил, что представитель комиссии спортсменов FIS опросил лыжников по поводу возможного допуска россиян и половина была против
Лидер сборной России Александр Большунов
Лидер сборной России Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Только 20% лыжников поддержали возможный допуск российских спортсменов на Кубок мира в опросе комиссии спортсменов международной федерации (FIS), заявил «Чемпионату» тренер сборной Австралии Алексей Соцков.

По его словам, опрос около месяца назад провел британский лыжник Джеймс Клагнет и он же показал результаты.

«А они таковы: 50% против допуска русских, 20% поддержали возможный допуск, а 30% высказались так, что возвращение возможно только под нейтральным флагом и только после жестких проверок», — сказал Соцков.

Он добавил, что в личных разговорах многие спортсмены высказались против возвращения конкретных россиян, а не всей команды.

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Александр Большунов

Российские лыжники отстранены FIS с 2022 года.

Глава федерации Юхан Элиаш в январе заявлял, что поддержал бы для россиян те же условия допуска, что были на Играх в Париже.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко тогда сказал Vseprosport, что не надо «обольщаться» из-за слов Элиаша, поскольку решать будет совет FIS, а в нем «доминирующее положение занимают норвежцы, шведы и финны, которые негативно относятся к нашему возвращению».

Российские власти неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли о недопустимости «политизации спорта».

Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
лыжи Международная федерация лыжного спорта (FIS) Алексей Соцков
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