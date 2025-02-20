Тренер рассказал об итогах голосования лыжников за возвращение россиян
Только 20% лыжников поддержали возможный допуск российских спортсменов на Кубок мира в опросе комиссии спортсменов международной федерации (FIS), заявил «Чемпионату» тренер сборной Австралии Алексей Соцков.
По его словам, опрос около месяца назад провел британский лыжник Джеймс Клагнет и он же показал результаты.
«А они таковы: 50% против допуска русских, 20% поддержали возможный допуск, а 30% высказались так, что возвращение возможно только под нейтральным флагом и только после жестких проверок», — сказал Соцков.
Он добавил, что в личных разговорах многие спортсмены высказались против возвращения конкретных россиян, а не всей команды.
Российские лыжники отстранены FIS с 2022 года.
Глава федерации Юхан Элиаш в январе заявлял, что поддержал бы для россиян те же условия допуска, что были на Играх в Париже.
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко тогда сказал Vseprosport, что не надо «обольщаться» из-за слов Элиаша, поскольку решать будет совет FIS, а в нем «доминирующее положение занимают норвежцы, шведы и финны, которые негативно относятся к нашему возвращению».
Российские власти неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли о недопустимости «политизации спорта».
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