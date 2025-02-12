Европейские лыжники не стали сниматься с гонки в Италии из-за Большунова

В оргкомитете Moonlight Classic заявили, что политически мотивированных отказов от участия в предстоящем старте у них нет. 13 февраля Александр Большунов впервые выступит в международной гонке после отстранения российских лыжников

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

В оргкомитете лыжной гонки Moonlight Classic в Италии сообщили ТАСС, что никто из европейских спортсменов не отказывался от старта на предстоящих соревнованиях из-за допуска туда трехкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Большунова.

«Мы получали сообщения в связи с участием российских спортсменов, но политически мотивированных отказов у нас нет. Мы рассматриваем себя как спортивную организацию, и наше намерение — обеспечить честную и качественную гонку», — рассказали в оргкомитете Moonlight Classic.

Большунов выступит в 30-километровой международной гонке в Италии 13 февраля. Это будет его первый международный старт после отстранения российских лыжников. Гонка пройдет в Доломитовых Альпах в Южном Тироле.

Организаторы Moonlight Classic ранее объяснили своей аполитичностью допуск на старт Большунова, подчеркнув, что «спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания».

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года.

Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. В прошлом году самому возрастному спортсмену, заявленному на дистанцию 30 км у мужчин, было 70 лет.

Эта гонка не входит в календарь FIS, ее организаторы сами принимают решение, кого допускать на старт. Большунов заявлен на гонку под российским флагом.