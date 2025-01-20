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Глава FIS поддержал допуск российских лыжников в нейтральном статусе

Глава FIS Элиаш поддержал допуск российских лыжников в нейтральном статусе
Юхан Элиаш считает, что россиян можно допустить на тех же условиях, как в Париже. Тренер сборной Бородавко после слов Элиаша призвал «не обольщаться», потому что решать будут все равно те, кто против возвращения россиян
Лидер сборной России Александр Большунов
Лидер сборной России Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нейтральный статус для россиян и белорусов «очень хорошо сработал» на Олимпиаде в Париже, заявил президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш, которого цитирует Aftonbladet со ссылкой на Radiosporten.

Элиаш является одним из кандидатов на пост президента МОК, выборы пройдут в марте в Греции.

«Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны оказаться в тисках», — сказал Элиаш, который поддержал для россиян те же условия допуска, что были для них на Играх в Париже.

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Александр Большунов

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко призвал «не обольщаться» из-за слов Элиаша, потому что последнее слово «будет не за ним».

«К сожалению, в совете FIS доминирующее положение занимают норвежцы, шведы и финны, которые негативно относятся к нашему возвращению», — сказал Бородавко Vseprosport.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе неоднократно исключала возможность поездки спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

В других спортивных федерациях, в том числе в гимнастике и водных видах, отношение к нейтральному статусу в последние месяцы изменилось и на спортсменов стали подавать соответствующие заявки.

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Анна Сатдинова
лыжи Международная федерация лыжного спорта (FIS)
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