Глава FIS поддержал допуск российских лыжников в нейтральном статусе
Нейтральный статус для россиян и белорусов «очень хорошо сработал» на Олимпиаде в Париже, заявил президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш, которого цитирует Aftonbladet со ссылкой на Radiosporten.
Элиаш является одним из кандидатов на пост президента МОК, выборы пройдут в марте в Греции.
«Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны оказаться в тисках», — сказал Элиаш, который поддержал для россиян те же условия допуска, что были для них на Играх в Париже.
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко призвал «не обольщаться» из-за слов Элиаша, потому что последнее слово «будет не за ним».
«К сожалению, в совете FIS доминирующее положение занимают норвежцы, шведы и финны, которые негативно относятся к нашему возвращению», — сказал Бородавко Vseprosport.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе неоднократно исключала возможность поездки спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.
В других спортивных федерациях, в том числе в гимнастике и водных видах, отношение к нейтральному статусу в последние месяцы изменилось и на спортсменов стали подавать соответствующие заявки.
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