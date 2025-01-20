Глава FIS поддержал допуск российских лыжников в нейтральном статусе

Юхан Элиаш считает, что россиян можно допустить на тех же условиях, как в Париже. Тренер сборной Бородавко после слов Элиаша призвал «не обольщаться», потому что решать будут все равно те, кто против возвращения россиян

Лидер сборной России Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нейтральный статус для россиян и белорусов «очень хорошо сработал» на Олимпиаде в Париже, заявил президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш, которого цитирует Aftonbladet со ссылкой на Radiosporten.

Элиаш является одним из кандидатов на пост президента МОК, выборы пройдут в марте в Греции.

«Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны оказаться в тисках», — сказал Элиаш, который поддержал для россиян те же условия допуска, что были для них на Играх в Париже.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко призвал «не обольщаться» из-за слов Элиаша, потому что последнее слово «будет не за ним».

«К сожалению, в совете FIS доминирующее положение занимают норвежцы, шведы и финны, которые негативно относятся к нашему возвращению», — сказал Бородавко Vseprosport.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе неоднократно исключала возможность поездки спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

В других спортивных федерациях, в том числе в гимнастике и водных видах, отношение к нейтральному статусу в последние месяцы изменилось и на спортсменов стали подавать соответствующие заявки.