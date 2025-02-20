У легенды НХЛ Халла после смерти нашли дегенеративное заболевание мозга

Бобби Халл умер в 2023 году. В последние годы жизни он страдал от кратковременной потери памяти и помрачения сознания и завещал свой мозг исследователям травматической энцефалопатии, которую вызывают частые травмы головы

Горди Хоу и Бобби Халл (Фото: Jack Holland / Zumapress.com / Global Look Press)

У обладателя Кубка Стэнли 1961 года и члена Зала хоккейной славы Бобби Халла после смерти выявили хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) — прогрессирующее дегенеративное нарушение работы головного мозга, которое связывают с частыми травмами головы. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление вдовы Халла.

Халл умер в январе 2023 года в возрасте 84 лет. В последнее десятилетие жизни Халл испытывал кратковременную потерю памяти и помрачение сознания и завещал свой мозг для исследований. В Центра ХТЭ Бостонского университета обнаружили, что у Халла было это заболевание.

Дебора Халл заявила, что ее муж решился на такой шаг, «видя боль и душевные страдания» семьи Стэна Микиты, его бывшего одноклубника.

Халл был одним из самых результативных нападающих в истории НХЛ, забив 610 голов за 16 сезонов в составе «Чикаго», «Хартфорда» и «Виннипега».

В декабре исследователи из Бостонского университета сообщили, что у 18 из 19 обследованных ими умерших хоккеистов-мужчин была ХТЭ. Они также обнаружили, что вероятность развития этого заболевания увеличивалась на 34% за каждый год игры в хоккей.

ХТЭ можно диагностировать только посмертно с помощью исследования мозга. Ее симптомы были выявлены у выступавшего в КХЛ и НХЛ Криса Саймона, который покончил жизнь самоубийством в 2024 году.