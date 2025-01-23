Хоккеист команды Ротенберга получил сотрясение мозга
Капитан СКА Александр Никишин получил сотрясение мозга в матче против «Локомотива», сообщили в пресс-службе петербургской команды.
«Саша — настоящий боец, предыдущий матч домашней серии завершал с травмой, полученной после удара в голову, но помог команде победить, боролся до конца вместе со всеми. Здоровья от всей души», — говорится в сообщении СКА.
Во вторник СКА, который тренирует Роман Ротенберг, обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал серию из четырех поражений. Петербургская команда в текущем сезоне четыре раза проиграла «Локомотиву» при одной победе (0:2, 4:3 ОТ, 2:3, 2:3, 3:4 ОТ).
В следующем матче СКА 23 января примет московское «Динамо», «Локомотив» 25 января в гостях сыграет со столичным «Спартаком».
Никишину 23 года. В 2022 году он в составе сборной России стал обладателем серебряных медалей Олимпийских игр в Пекине.
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