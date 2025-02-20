Стали известны участники турнира фигуристов «Русский вызов»

Турнир шоу-программ пройдет в Санкт-Петербурге 22 марта, его победитель получит 5 млн руб.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова в паре с мужем Макаром Игнатовым, а также Татьяна Волосожар и Максим Траньков вошли в число участников турнира шоу-программ «Русский вызов», который пройдет в Санкт-Петербурге 22 марта. Список опубликовала пресс-служба «Первого канала».

Победитель турнира получит 5 млн руб., лауреаты в специальных номинациях — до 1,5 млн руб.

Из одиночниц и одиночников также выступят Аделина Сотникова, Софья Муравьева, Анна Фролова, Алина Горбачева, Ксения Синицына, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Матвей Ветлугин.

Среди танцевальных пар на конкурс заявлены Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Из танцевальных дуэтов в турнире выступят Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин и Анна Щербакова / Егор Гончаров.

Победителем двух предыдущих розыгрышей становился Алексей Ягудин, но в этом году организаторы ограничили возраст участников.

В январе «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что Ягудин и Евгений Плющенко проведут между собой личный конкурс вне основного зачета. Плющенко неоднократно говорил, что примет участие в турнире только за 10 млн руб.

Российские фигуристы отстранены от международных турниров с марта 2022 года, на олимпийский отбор ISU выделил россиянам только по одной квоте в каждой дисциплине.