Сихарулидзе призвал не ждать, что фигуристы после допуска «всех порвут»

Сихарулидзе: слышу про «мы всех порвем» после допуска и призываю к объективности

Глава федерации фигурного катания считает, что фигуристам только предстоит почувствовать все нюансы судейства на международном уровне и их ждет жесточайшая борьба за путевки на Олимпиаду

Чемпионка России Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Отборочный турнир на Олимпиаду и сами Игры-2026 будут невероятно сложными для российских фигуристов, пока не надо закидывать шапками земной шар, заявил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

Российские фигуристы отстранены с марта с 2022 года и соревнуются только на национальных турнирах. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян в нейтральном статусе на олимпийский отбор в сентябре, выделив по квоте в каждой дисциплине.

«В последнее время я действительно слышу высказывания следующего толка — «дайте только выйти, и мы всех порвем». Я призываю к объективности. Мы несколько лет не участвовали в международных соревнованиях, возвращаться всегда очень сложно», — сказал Сихарулидзе.

Он отметил, что фигуристы и тренеры пока «не чувствуют «на кончиках пальцев» то судейство, которое сейчас есть», поэтому на соревнованиях все будет непредсказуемым, а борьба будет «жесточайшая» в каждом виде.