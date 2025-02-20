Сихарулидзе призвал не ждать, что фигуристы после допуска «всех порвут»
Отборочный турнир на Олимпиаду и сами Игры-2026 будут невероятно сложными для российских фигуристов, пока не надо закидывать шапками земной шар, заявил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
Российские фигуристы отстранены с марта с 2022 года и соревнуются только на национальных турнирах. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян в нейтральном статусе на олимпийский отбор в сентябре, выделив по квоте в каждой дисциплине.
«В последнее время я действительно слышу высказывания следующего толка — «дайте только выйти, и мы всех порвем». Я призываю к объективности. Мы несколько лет не участвовали в международных соревнованиях, возвращаться всегда очень сложно», — сказал Сихарулидзе.
Он отметил, что фигуристы и тренеры пока «не чувствуют «на кончиках пальцев» то судейство, которое сейчас есть», поэтому на соревнованиях все будет непредсказуемым, а борьба будет «жесточайшая» в каждом виде.
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