«РИА Новости» узнало о планах провести конкурс между Ягудиным и Плющенко
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко проведут между собой личный конкурс вне основного зачета на турнире шоу-программ «Русский вызов», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников.
Фигуристам за участие подготовят «большой денежный приз».
Хореограф Илья Авербух сказал агентству, что готовит программу для Ягудина. Плющенко отвечать на вопрос об участии отказался.
РБК обратился за комментарием к Ягудину.
Ягудин выиграл два предыдущих турнира шоу-программ, но с этого года возрастные спортсмены на него не допускаются.
Ранее Плющенко неоднократно говорил, что примет участие в турнире только за 10 млн руб.
Ягудину 44 года, он чемпион Игр-2002 и четырехкратный победитель мировых первенств. Плющенко 42 года, на его счету личное золото Игр в Турине, серебро Олимпиад 2002 и 2010 годов, победа в командном турнире фигуристов в Сочи (2014) и три золота чемпионатов мира.
«Русский вызов» пройдет 22–23 марта в Санкт-Петербурге.
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