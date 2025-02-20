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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Чемпион НХЛ заявил, что Овечкин в этом сезоне «забивает вообще отовсюду»

Защитник «Юты» Сергачев: Овечкин в этом сезоне забивает вообще отовсюду
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Выступающий за «Юту» защитник Михаил Сергачев заявил, что в этом чемпионате капитан «Вашингтона» играет креативно и пытается забить в любой ситуации
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Текущий сезон в НХЛ показал, что Александр Овечкин забивает не только со своей привычной точки, но и вообще отовсюду, заявил «Матч ТВ» защитник «Юты» Михаил Сергачев.

У 39-летнего капитана «Вашингтона» в этом сезоне 26 голов и 17 передач в 39 матчах.

По словам Сергачева, Овечкину всегда уделяют внимание, когда дают установку на матч, но его все равно «тяжело закрыть», потому что он очень нацелен на ворота.

«Бежит на ворота, подставляет клюшку под бросок, и с кистей кидает, и с точек. <...> Очень креативный в этом плане, и бросок у него очень скрытый. Здесь закрывай его или нет, но Саша всё равно свое забьет», — сказал Сергачев.

Защитник «Юты» добавил, что с Овечкиным «буквально секунду проспал, и всё — шайба в воротах».

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Овечкину осталось 16 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021 годы), бронзовый призер чемпионата мира 2019 года со сборной России.

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Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Александр Овечкин Михаил Сергачев
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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