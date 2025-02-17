Овечкин оценил свои шансы провести 1500 игр в регулярных чемпионатах НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил «Матч ТВ», что пока не уверен, сможет ли провести 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкину 39 лет, он выступает в НХЛ с 2005 года и сыграл в регулярках 1465 матчей, но до отметки в 1500 игр он сможет добраться только в следующем сезоне.
«Вы же видели, у меня была травма. Поэтому я не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти. Никогда нельзя загадывать», — сказал Овечкин.
В этом сезоне Овечкин пропустил больше месяца из-за перелома ноги. Форварду осталось забросить 16 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Переговоры России и США состоятся 18 февраля
Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины
Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию
The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам
Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио
Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской