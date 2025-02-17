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Овечкин оценил свои шансы провести 1500 игр в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин: «Не знаю, получится ли дойти до цели в 1500 матчей в НХЛ»
Овечкин с 2005 года провел 1465 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, отметки в 1500 встреч он сможет достичь в следующем сезоне, если продолжит карьеру. Хоккеист призвал не загадывать, поскольку всегда есть риск травм
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил «Матч ТВ», что пока не уверен, сможет ли провести 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкину 39 лет, он выступает в НХЛ с 2005 года и сыграл в регулярках 1465 матчей, но до отметки в 1500 игр он сможет добраться только в следующем сезоне.

«Вы же видели, у меня была травма. Поэтому я не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти. Никогда нельзя загадывать», — сказал Овечкин.

Овечкин сообщил, с кем тренируется во время паузы в сезоне НХЛ
Спорт
Фото:t.me/ovigr8official

В этом сезоне Овечкин пропустил больше месяца из-за перелома ноги. Форварду осталось забросить 16 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.

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Хоккей Александр Овечкин НХЛ
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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