Овечкин оценил свои шансы провести 1500 игр в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин: «Не знаю, получится ли дойти до цели в 1500 матчей в НХЛ»

Овечкин с 2005 года провел 1465 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, отметки в 1500 встреч он сможет достичь в следующем сезоне, если продолжит карьеру. Хоккеист призвал не загадывать, поскольку всегда есть риск травм

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил «Матч ТВ», что пока не уверен, сможет ли провести 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкину 39 лет, он выступает в НХЛ с 2005 года и сыграл в регулярках 1465 матчей, но до отметки в 1500 игр он сможет добраться только в следующем сезоне.

«Вы же видели, у меня была травма. Поэтому я не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти. Никогда нельзя загадывать», — сказал Овечкин.

В этом сезоне Овечкин пропустил больше месяца из-за перелома ноги. Форварду осталось забросить 16 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.