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«Реал» выбил «Манчестер Сити» на самой ранней стадии ЛЧ при Гвардиоле

«Манчестер Сити» впервые с сезона-2012/13 не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв по итогам двухматчевого противостояния «Манчестер Сити».

В ответной игре в Мадриде «Реал» победил со счетом 3:1. Дублем отметился француз Килиан Мбаппе (4-я и 33-я и 61-я минуты), у гостей гол на счету Нико (90+2).

Первая встреча команд 11 февраля в Англии завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2 благодаря голу Джуда Беллингема в компенсированное время.

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Фото:Global Look Press

«Манчестер Сити» впервые с сезона-2012/13 не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпоинов. Под руководством Хосепа Гваридолы «Манчестер Сити» лишь раз не смог пробиться в четвертьфинал, вылетев на стадии 1/8 финала в первый год пребывания испанца в клубе.

Перед игрой суперкомпьютер Opta оценивал шансы «Манчестер Сити» на выход в следующий раунд в 23,9%.

«Реал» в 1/8 финала сыграет с испанским «Атлетико» или немецким «Байером». Жеребьевка пройдет 21 февраля.

«Реал» и «Манчестер Сити» в четвертый раз подряд встречались в плей-офф главного еврокубка. Предыдущие три розыгрыша Лиги чемпионов трофей забирал один из них: английский клуб победил в 2023-м, а «Реал» — в 2022 и 2024 годах.

На общем этапе обе команды сыграли не очень успешно. «Реал» занял 11-е место, «Манчестер Сити» — 22-е.

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Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид
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