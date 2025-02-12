Гвардиола назвал себя виновным в поражении от «Реала» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что его команде «не хватило самообладания в матче Лиги чемпионов, и признал себя виновным

Фото: Global Look Press

Главный тренер Хосеп Гвардиола назвал себя виновным в домашнем поражении от «Реала» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Испанского тренера цитирует Reuters.

«Манчестер Сити» дважды вел в матче после голов Эрлинга Холанда на 11-й и 80-й минутах, но в итоге проиграл со счетом 2:3.

«Нам не хватило самообладания, чтобы справиться с этой ситуацией, — отметил Гвардиола. — Это случалось уже много-много раз. В те моменты, когда мы должны были переломить ситуацию, мы не смогли этого сделать».

«Я в «Манчестер Сити» уже много лет и был частью выдающейся команды, но сейчас не могу дать команде что-то, что помогло бы справиться с этими ситуациями, — добавил он. — Виноваты мы все, но в первую очередь я».

Ответная игра пройдет 19 февраля в Мадриде.

«Манчестер Сити» и «Реал» играют в плей-офф Лиги чемпионов четвертый раз подряд. В трех предыдущих сезонах команда, которая побеждала в этом противостоянии, в итоге выигрывала трофей. «Реал» победил в сезонах 2021/22 и 2023/24, а в сезоне 2022/23 впервые трофей завоевал «Манчестер Сити».