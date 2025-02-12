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«Реал» вырвал победу у «Манчестер Сити» в конце матча плей-офф ЛЧ

«Реал» вырвал победу у «Манчестер Сити» в концовке первого матча 1/16 финала ЛЧ
Встреча завершилась со счетом 3:2. Победный гол в составе «Реала» в компенсированное время забил англичанин Джуд Беллингем
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Футболисты мадридского «Реала» в гостях обыграли «Манчестер Сити» в первом стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе «Сити» забитыми мячами отметился Эрлинг Холанд (19-я и 80-я минута). У «Реала» отличились голами Килиан Мбаппе (60), Брахим Диас (87) и Джуд Беллингем (90+2).

Ответная игра пройдет 19 февраля в Мадриде.

«Манчестер Сити» и «Реал» играют в плей-офф Лиги чемпионов четвертый раз подряд. В трех предыдущих сезонах команда, которая побеждала в этом противостоянии, в конечном итоге выигрывала трофей. «Реал» победил в сезонах 2021/22 и 2023/24, а в сезоне 2022/23 впервые трофей завоевал «Манчестер Сити».

По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

На общем этапе команды сыграли не слишком удачно. «Реал» занял 11-е место (пять побед, три поражения), «Манчестер Сити» стал только 22-м (три победы, две ничьи, три поражения), обеспечив место в стыках только в последнем туре.

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